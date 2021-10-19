بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة 7 آخرين في حادثي تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصيب 7 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادثي تصادم متفرقين بمدينة شبين القناطر، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق، وجرى رفع آثار الحادثيم من الطريق، وطلبت النيابة تحريات عن الواقعتين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادثين تصادم، ووجود جثة ومصابين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث الأول وقع أثناء سير دراجة نارية قيادة "ح.ا.ح" 24 عامًا، وخرجت أمامه عربة كارو فجأة فاصطدم بها، ما أدى إلى وفاته.

وتبين أن الحادث الثاني وقع أثناء سير سيارة أجرة ميكروباص انفجر الإطار الأيمن الخلفي لها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.