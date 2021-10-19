وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه.

وبحسب بيان، ألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التى تتم بكافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، وأن رجال الجيش الثانى الميداني سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، معرباً عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقرارة، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل في إطار منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكافه الأفرع والتخصصات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثانى الميدانى بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.