ولي أمر طالب يتهم مدرسًا بالاعتداء على نجله بسبب الكمامة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص

اتهم ولي أمر طالب بالتعليم الثانوي التجاري الفني، مدرسًا المدرسة بالاعتداء على ابنه بالضرب، بسبب عدم ارتدائه الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بورود بلاغ من "صلاح. ا.ع" عامل بمعهد ديني مقيم بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير باتهام "م. أ.ا" مدرس بالاعتداء على ابنه "محمد" طالب بالصف الأول الثانوي التجاري بمدرسة المشاعلة الثانوية التجارية بالضرب بعصا، أثناء دخوله المدرسة ليومين متتالين.

وأوضح "الأب" في بلاغه أن ابنه بعد تعرضه للاعتداء بالضرب مرتين رفض الذهاب إلى المدرسة في اليوم الثالث، وعندما سأله عن السبب، أخبره أن المدرس اعتدى عليه بالضرب ووجه له إهانات وشتائم.

وقال ولي أمر الطالب إن ابنه أفاد أن سبب الاعتداء عليه هو عدم ارتدائه الكمامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3/349 أحوال دائرة المركز.

وفي السياق نفسه تقدم الأب بشكوى إلى الإدارة التعليمية بمركز أبو كبير ضد المدرس للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وأضاف أن الاعتداء على الطلاب يعد مخالفة لتعليمات التربية والتعليم وفقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وإخطار ولي الأمر، وحظر استخدام العقاب البدني تحت أي ظرف.