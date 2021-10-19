حسام غالي: تأخر اعتماد لائحة اللجنة الخماسية تسبب في مشكلات للرياضة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تأخر وزارة الشباب والرياضة في تفعيل اللائحة التي أعدتها اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تسبب في بعض الإشكاليات التي تعانيها الرياضة المصرية حاليًّا.

وأضاف غالي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه لولا تأخر وزارة الشباب في نشر اللائحة التي أعدتها اللجنة الخماسية، في الجريدة الرسمية، كان هناك حل لإشكالية لجنة رابطة أندية الدوري، خصوصًا أن اللائحة كانت تنص على تشكيل الرابطة.

وأوضح النائب أنه واجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدد من الأسئلة التي تشغل بال المهتمين بالرياضة المصرية، وسأل رئيس الاتحاد عن بيع حقوق أمم إفريقيا التي أُقيمت في مصر، وهل تم بيعها بنفس سعر الجابون التي شارك فيها 16 فريقًا فقط، بينما بطولة مصر شارك فيها 24 فريقًا؟ متابعًا: "من المفترض أن تكون حقوق مصر أعلى بكثير من الجابون".

وأضاف وكيل لجنة الشباب أنه سأل مجاهد عن وجود بعض المدربين الذين يدربون فرق الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية دون رخص، متسائلًا: "كيف يستعين اتحاد الكرة بمدير فني أجنبي لتطوير منتخبات الناشئين وفي الوقت ذاته يترك المدربين يدربون دون رخص؟!".

وتابع غالي بأن اتحاد الكرة يعاني غياب الرؤية ووضع استراتيجية للكرة في مصر؛ خصوصاً أن أي مدرب يجب أن يحصل على رخصة، حتى يتمكن من التدريب ويقوم بإعداد لاعبين قادرين على الانضمام إلى المنتخبات الوطنية.