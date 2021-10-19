مظاهرات في عدد من المحافظات العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.

واكتظت شوارع بمحافظات البصرة وكربلاء وواسط و ديالي وكركوك وصلاح الدين ومحيط المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد بالمحتجين، وقد حملوا أعلام العراق ولافتات كتبوا فيها عبارات تنديد بـ "عمليات التزوير" وتطالب بـ "العد والفرز اليدوي" .

وبحسب شهود عيان، شهدت بعض ساحات الاحتجاج نصب خيام للاعتصام المفتوح حتى تتحقق مطالب المتظاهرين .

وتأتي هذه المظاهرات بعد أن أعلنت كيانات شيعية كبيرة في العراق يوم السبت الماضي، رفضها لنتائج الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الجاري.

وأكدت الفصائل الشيعية المنضوية تحت اسم "الإطار التنسيقي"، في بيان صحفي، رفضها الكامل للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وحملوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.

ويضم الإطار التنسيقي تسعة كيانات شيعية بزعامة كل من عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الاسدي وعبد الحسين الموسوي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أنها لم تتسلم من الكيانات الرافضة لنتائج الانتخابات أية طعون أو شكاوى تستدعي إعادة العد والفرز يدويا للمحطات الانتخابية.