تعديل وزاري في قطر واستحداث وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أجرى أمير قطر تميم بن حمد، تعديلا وزاريا طال بعض الوزارات، كما تم استحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة البيئة والمناخ.

وأعلن الديوان الأميري القطري في بيان يوم الثلاثاء، تعيين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، في تعديل حكومي شمل عدد من الوزرات.

وشمل التعديل تعين صلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب، وعبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وزيرا للبلدية. كما تم تعين غانم بن شاهين الغانم، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم، وزيرا للثقافة، وعلي بن سعيد المري، وزيرا للعمل.

بالإضافة إلى تعيين محمد بن علي المناعي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي المسند، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما استحدثت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ، وتم تعيين فالح بن ناصر آل ثاني وزيرا لها.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير قطر، تميم بن حمد، صباح اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني.

كما أصدر أمير قطر بتعين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيسا لأركان القوات المسلحة.