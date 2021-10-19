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المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، الى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية، والنظر إلى الصين وتنميتها من منظور موضوعي.

 

وقال تشاو في مؤتمر صحفي" إن تصريحات الجانب الأمريكي تكرار للهجة الخطابية القديمة لما يسمى بنهج "المنافسة والتعاون والمواجهة"، مضيفا أن الموقف الأمريكي المعلن هو في جوهره تغطية لاحتوائها وقمعها ضد الصين تحت ذريعة المنافسة، التي يكمن سببها الجذري في التصور الخاطئ للجانب الأمريكي الذي ينظر إلى الصين بعناد على أنها منافسة استراتيجية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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