مصر تطلق إعمار غزة.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلن في غزة رسميا اليوم الثلاثاء، تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار للإشراف على مشاريع إسكان وبنى تحتية.



وفي أول مشاريعها، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة طرح عطاء مشروع تطوير شارع كورنيش البحر بشمال بيت لاهيا، شمال القطاع، بتمويل مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة.

ونشرت الصحف المحلية في غزة لأول مرة ، باسم "اللجنة المصرية لإعمار غزة" وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء لتنفيذ الشارع المذكور على أن ينفذ عبر الشركات الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصرية للإعمار توفير الإمدادات بالمواد الخام للمشروع وفقاً لتصميمات هندسية مصرية، فيما يجري التجهيز لإنشاء مدينة "العاشر من رمضان" السكنية في شمال غزة.

ورحبت جمعية رجال الأعمال في غزة بتدشين اللجنة المصرية للإعمار، مثمنة "جهود مصر للسير قدماً في إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على القطاع عبر توريد مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام".