اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل.. فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى صحار العمانية

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت فلاي دبي، اليوم أنها ستبدا اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة.



وستنطلق رحلات صحار من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لتكون فلاي دبي بذلك أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى هذه المدينة. وستعمل الرحلات بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مع عودة الطلب على السفر ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ، يسعدنا أن نعلن عن بدء الرحلات إلى صحار في سلطنة عمان. نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا وإعطاء ركابنا المزيد من الخيارات للسفر في المنطقة ، ونرحب بمسافرينا من سلطنة عمان ، وخاصة أولئك الذين يتطلعون إلى زيارة معرض إكسبو 2020 في دبي ".

ومن جهته قال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “يسعدنا توسيع شبكتنا في سلطنة عمان من خلال إضافة وجهة ثالثة إلى شبكتنا إلى جانب وجهاتنا الشهيرة مسقط وصلالة. ستعزز هذه الرحلات المباشرة الجديدة من تدفق حركة التجارة والسياحة ويعزز الخطوط الجوية المباشرة بين عمان والإمارات العربية المتحدة ".

تقع صحار على الساحل الشمالي للسلطنة، وهي مدينة ساحلية معروفة بتراثها الثقافي وتجارتها. يمكن للزوار استكشاف تقاليد المدينة في حصن ومتحف صحار الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان أو التنزه على طول الكورنيش على طول الواجهة البحرية والاسترخاء في أحد المطاعم العديدة. كما أن المدينة تجاور بعض الوديان الأكثر شهرة في سلطنة عمان ، بما في ذلك وادي الجيزي ووادي الصلاح ، وجميعها تجذب الباحثين عن المغامرة وعشاق الهواء الطلق من المنطقة وخارجها.

,تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تامينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.