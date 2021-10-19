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رئيس قبرص يؤكد أن تركيا تواصل استفزازاتها شرق المتوسط

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا مستمرة في الاعتداء على اتفاقية البحار وتواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.

 

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، أنه لا يمكن إجراء حوار مع تركيا إلا إذا اعترفت الأخيرة بحقوق قبرص.

 

ودعا الرئيس القبرصي تركيا إلى ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة دول الجوار.

 

وتابع: "نتوافق مع مصر واليونان بشأن التصدي للتحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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