شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة ملاهي تقتل طفل وتصيب 8 في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طفل حتفه وأصيب ثمانية آخرون، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، جراء تحطم لعبة بمتنزه تابع للقوات المسلحة في السودان .

ونقلت شبكة "سودان ناو" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع نتيجة لانشطار لعبة السفينة بمتنزه الجزيرة العائلي في مدينة ودمدني، التابع للقوات المسلحة.

وأوضح الشهود أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول المنتزه في وقت هرعت فيه سيارت الإسعاف إلى نقل المصابين إلى المستشفى .