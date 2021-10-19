مفوضية الانتخابات تذكر المرشحين بهذا الأمر

بغداد - ياسين صفوان - ذَكرت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، المرشحين بأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم سيكون الموعد الأخير لتقديم الطعون.



وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، "إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ التي أعلنتها المفوضية، بأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩، هو اليوم الأخير لتقديم الطعون".



وأشارت إلى "امكانية تقديم الأدلة الساندة للطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن".

