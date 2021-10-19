المشتركة تؤكد تشديد الحراسة الامنية على صناديق الاقتراع

وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية، إن "قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية مستمرة في تأمين ونقل صناديق الاقتراع وحمايتها لحين انتهاء عمليات العد والفرز".

وأضاف، ان "القوات الامنية شددت الحراسة على جميع مفاصل مخازن الاقتراع ولا نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي".



وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، "لا نسمح بأي اعتداءات على اي مفصل من مفاصل الدولة".

وختم الخفاجي بالقول، إن "تواجد قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك اليوم هو للاشراف على توزيع واعداد الخطط الامنية واعادة انفتاح القطعات".