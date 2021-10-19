خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن النزاع العشائري الدامي في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن النزاع العشائري الدامي في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر، القت القبض على اشخاص في نزاع بين عشرتين بناحية العكيكه في محافظة ذي قار، حيث أسفر هذا النزاع والذي جاء بسبب خلاف في لعبة كرة قدم بإحد ملاعب الخماسي، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اربعة آخرين وحرق ثلاثة بيوت ومحلين تجاريين".

واضاف البيان، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار تمكنت من فض هذا النزاع وإلقاء القبض على أربعة متهمين من طرفي المشاجرة، ومازالت قواتنا تجري عملية تحري عن بقية المطلوبين".