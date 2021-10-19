تدريبات مصرية مع اليونان وأمريكا وإسبانيا.. لتعزيز الأمن البحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تدريبات بحرية تنفذها مصر مع اليونان وأمريكا وإسبانيا في إطار تمارين مشتركة تجريها القاهرة بهدف دعم الأمن البحري بالمنطقة.



ونفذت القوات البحرية المصـرية تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بمشاركة الفرقاطة المصرية (إسكندرية) والفرقاطة اليونانية (HS Kanaris)، وذلك بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، يأتي ذلك استمرارا للتدريبات المشتركة التي تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

كما نفذت القوات البحرية بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الأمريكية (USS Okane)، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية باشتراك الفرقاطة المصرية "الظافر" مع الفرقاطة الإسبانية "ESPS Victoria".

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة والتي تهدف لتعزيز إجراءات الأمن البحري بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر، وذلك لتقييم التهديدات السطحية والجوية، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة التي تعوق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية.

وتأتي التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ مما يبرز إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية، وفق البيان.