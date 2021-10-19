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رئيس قبرص يؤكد أن تركيا تواصل استفزازاتها شرق المتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

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قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا مستمرة في الاعتداء على اتفاقية البحار وتواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.

 

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، أنه لا يمكن إجراء حوار مع تركيا إلا إذا اعترفت الأخيرة بحقوق قبرص.

 

ودعا الرئيس القبرصي تركيا إلى ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة دول الجوار.

 

وتابع: "نتوافق مع مصر واليونان بشأن التصدي للتحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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