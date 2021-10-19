السيسي: اتفقنا مع الجانب اليوناني والقبرصي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية في أثينا، إن الاتفاق تم مع الجانب اليوناني والقبرصي على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



وتناول السيسي في كلمته خلال القمة التي انعقدت بأثينا اليوم الثلاثاء، قضايا عدة، تم التباحث حولها مع نظيره القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني.

وشدد الرئيس المصري على دعم القاهرة لإيجاد حل شامل للقضية القبرصية، استنادا على القرارات الدولية.

فيما أشاد السيسي بالتوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص.

وفي ملف الصراع الإسرئيلي- الفلسطيني جدد السيسي دعم مصر لحل هذا الملف، وفقا لمبدأ إقامة الدولتين.

وفي القضية السورية، أكد الرئيس المصري على ضرورة التصدي لكافة الأنظمة الإرهابية في هذا البلد.