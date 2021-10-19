ملف "سد النهضة" ومرتزقة ليبيا في صدارة مباحثات الرئيس المصري بأثينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تصدر ملف سد النهضة، وإخراج المرتزقة من ليبيا، مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأثينا مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان.



والتقى السيسي بشكل منفصل على هامش قمة ثلاثية في أثينا، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، للتباحث حول أبرز الملفات التي تشغل الدول الثلاثة، خاصة أمن شرق المتوسط، بما فيه الأوضاع بليبيا.

وبحث الرئيس المصري مع نظيره القبرصي قضية سد النهضة، وتطورات القضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، ضمن تنسيق المواقف في مواجهة الأطراف التي تريد التأثير سلبا في أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقش الرئيس السيسي في لقائه الثنائي مع رئيس الوزراء اليوناني مستجدات الوضع في ليبيا، ومساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في سياق التباحث بين دول شرق المتوسط حول القضايا بكافة الأصعد.

وانطلقت في أثينا اليوم الثلاثاء، الجولة التاسعة للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت عام 2014.

ويسعى القادة الثلاثة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.