القاضيات الجدد يقفن لحلف اليمين القانونية للتعيين بمجلس الدولة

الشارقة - اميمة ياسر - نظمت إدارة مجلس الدولة وقوف القاضيات الجدد في مشهد تاريخي قبل حلف اليمين القانونية للتعيين بمجلس الدولة، وتم مراعاة إجراءات التباعد وارتداء الكمامات

ووقفت القاضيات جنبا إلى جنب استعداد لحلف المين الدستورية في وجود رئيس المجلس والأمين العام.

وحضر أهالي القاضيات وتم تنظيم الحضور داخل خيمة لقصر الأميرة فوقية لمقر محلس الدولة.

وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.