جرائم أردغان.. حملة اعتقالات جديدة بتركيا تطال 158 شخصا بينهم جنود

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أمر الادعاء العام في تركيا، باعتقال 158 مشتبها فيه، بينهم 33 جنديا في الخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.



يأتي التحقيق، الذي شمل 41 إقليما، في إطار حملة بدأت قبل خمس سنوات ضد شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وينفي غولن أي صلة له بالانقلاب عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا.