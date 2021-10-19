شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. قتلى في اشتباكات مسلحة بين عشيرتين بسبب خلاف كروي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

تسبب خلاف كروي بن عشيرتين عراقيتين في سقوط 4 قتلى، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات من هذه الاشتباكات.

وفي تفاصيل الواقعة فقد أصيب 9 آخرين بجروح في النزاع العشائري بمحافظة ذي قار.

ونقلت وسائل إعلام عن ضابط في شرطة المحافظة، إن خلافا اندلع بين شباب خلال المشاركة في مباراة محلية لكرة القدم بمنطقة الكعيكة في مدينة الناصرية.

وأضاف أن الخلاف تطور لاحقا إلى نزاع مسلح، بين عشيرة آل شدود وعشيرة آل زبيد.

وقد استخدمت فيه مختلف الأسلحة، وشارك فيه مئات المسلحين، ما تسبب بمقتل 4 من الطرفين وإصابة 9 آخرين بجروح.

كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في مسعى لاحتواء الموقف واستعادة الأمن، بعد أن فشلت الوساطات بين العشيرتين لأجل إنهاء القتال.