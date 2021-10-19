شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يهز‭ ‬شرق البحر المتوسط قبالة كارباثوس اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال شهود ووسائل إعلام إن زلزالا وقع قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ليهز البلدات والمدن عبر شرق البحر المتوسط.

لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار.

وقال شاهد في ليندوس بجزيرة رودس اليونانية في منشور على موقع المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل "شعرت بهذا الزلزال حقا.. استمر نحو 30 ثانية".

وقال التلفزيون الرسمي إن الزلزال، الذي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدته ست درجات وعمقه 37.8 كيلومتر، شعر به كذلك سكان جزيرتي كريت وسانتوريني.

وأفاد شهود من رويترز أن الزلزال هز كذلك العاصمة القبرصية نيوقسيا وبيروت والقاهرة ومدنا أخرى في مصر وأجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة المحيطة بمدينة أنطاليا في جنوب تركيا.