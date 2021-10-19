شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بولندا : الخلاف مع الاتحاد الأوروبي "سوء تفاهم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إن قرار المحكمة البولندية الذي فجر خلافا مع بروكسل بشأن حكم القانون أصبح موضوعا "لسوء تفاهم أساسي".

وأضاف أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج "أدرك أن قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر مؤخرا أصبح موضوعا لسوء تفاهم أساسي. لو أنني سمعت بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق".

وتقول بروكسل منذ فترة طويلة إن الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليمينية في بولندا تقوض استقلالية القضاء لكن الخلاف تصاعد هذا الشهر عندما تحدت المحكمة الدستورية البولندية ركيزة أساسية لوحدة الاتحاد الأوروبي بإصدار حكم يقضي بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دستور البلاد.