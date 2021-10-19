شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلّح يودي بحياة جندي على نقطة أمنية شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مقتل جندي جراء هجوم مسلح على نقطة أمنية شمال غرب باكستان إسلام آباد 13 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 19 أكتوبر 2021 م واس أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده، جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية على نقطة أمنية للجيش في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع بعد تنفيذ الهجوم، مضيفًا أن قوات الجيش شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عنهم. من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على عنصر إرهابي بارز في حركة طالبان باكستان المدرجة على قائمة الإرهاب الباكستانية، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة دير بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.