أثينا تشهد الجولة التاسعة للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد أثينا، الثلاثاء، الجولة التاسعة للقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في إطار آلية التعاون الثلاثي بينها والتي انطلقت 2014.



ووصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

ويسعى القادة الثلاث إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء ثنائيا بين السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما يلتقي الرئيسان المصري والقبرصي نيكوس أناستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة الاقتصادية والتجارية والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.