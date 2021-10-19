السيسي يشارك في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية التي تعقد هناك بين مصر واليونان وقبرص.



وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار تلك الآلية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث.

وتشهد الزيارة لقاء السيسي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس المصري لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وكذلك التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.