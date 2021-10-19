وزير الشباب والرياضة يصل بني سويف لافتتاح عدد من "ملاعب الخماسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم الثلاثاء، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وحسام العمدة عضو مجلس النواب، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة

ومن المقرر أن يقوم الوزير بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وبعض الفعاليات والأنشطة وتشمل إطلاق إشارة بدء ماراثون الدراجات من أمام ديوان عام المحافظة، وافتتاح ملاعب خماسية بأندية الشبان المسلمين، ومتحدي الإعاقة، وبني سويف الجديدة.

وكذا يتفقد الوزير المشروع القومي للموهبة الرياضية، ومشروعات التنمية الرياضية والأنشطة الثقافية بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى حضور اللقاء الحواري مع شباب المحافظة بقاعة مؤتمرات جامعة بني سويف، وتوقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب مصر وجامعة النهضة الخاصة.