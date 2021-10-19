الإسكان: تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة ومشروعات خدمية لتلبية احتياجات السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، لافتاً إلى أن المدينة تضم أكثر من 85 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، رغم حداثة نشأتها منذ 4 أعوام فقط في العام 2017، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو ما يتم ترجمته من خلال إنشاء 25 مدينة جديدة منذ العام 2014 وحتى الآن.

وأوضح الجزار، أنه تم حتى الآن بمدينة أكتوبر الجديدة، الانتهاء من تنفيذ ٤٥٠٧٢ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - منخفضي الدخل"، والتي تشمل ٤٤١٣٦ وحدة بمساحة ٩٠م٢ للوحدة نموذج ٣ غرف وصالة، و ٩٣٦ وحدة بمساحة ٧٥م٢ نموذج غرفتين وصالة، كما تم الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين (١٠٨ و١١٥ و١١٧م٢).

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ حالياً بمدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ ٤٠٦٠٨ وحدات سكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل بنسب تنفيذ متقدمة، لتلبية الطلب على السكن بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم بالمدينة مراعاة قضية توفير السكن الملائم لشرائح الدخل المختلفة وهو ما تم ترجمته في زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية بالمدينة والتي تم طرحها بالإعلانات الأخيرة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه فيما يتعلق بالخدمات، تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان ، ومدرسة بمشروع سكن مصر، ومدرستين بمنطقة غرب المطار، و3 مدارس بمنطقة إبني بيتك، بالإضافة لمركزي شباب، و5 ملاعب مفتوحة، و٧ وحدات صحية، و٩ حضانات، و ١٣ سوقاً تجارية، ومجمع شرطي يضم: مبني قسم الشرطة ومبني الحماية المدنية ومبني السجل المدني، كما تم تخصيص مقر لهيئة الإسعاف وآخر لهيئة البريد المصري.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الطرق، تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال وتشمل: مشروع ازدواج طريق الواحات بطول ٣٦ كيلو مترا، ورصف طريق شمال المطار بطول ٢٢ كيلو مترا، ليكون شرياناً لتنمية المناطق المختلفة بالمدينة، ومنها مناطق قطع الأراضي السكنية، والعمارات والمنطقة الصناعية والميناء الجاف، ورصف طريق شرق الواحة بطول 3.4 كيلو متر، وتطوير طريق الواحات بطول ٧ كيلو مترات، وشبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل، ورفع كفاءة طرق المنطقة السادسة - إبني بيتك، بجانب العمل في تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع الـ١٠٠٠ فدان وموقع الـ١٨٠٠ فدان لقطع الأراضي المميزة، وتنفيذ طرق الشريط الخدمي، وأعمال المرافق والطرق للمرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية، ومنطقة سكن لكل المصريين، لافتاً إلى أنه تم البدء في إنشاء محطة محولات كهرباء لخدمة مناطق المدينة المختلفة.

وقال: فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الكبرى بالمدينة، فقد أصبحت المدينة جاذبة للمستثمرين حيث تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة ١٠ آلاف فدان، وتعد امتداداً لنجاح المنطقة الصناعية القديمة بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة لمنطقة لوجيستية ومنطقة الميناء الجاف، بجانب طرح قطع أراضٍ بشكل دوري بأنشطة مختلفة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو مشروع "بادية اكتوبر" على مساحة 3 آلاف فدان، بجانب إتاحة ٤٩١١ قطعة أرض بمنطقة الـ١٨٠٠، و٣٢٧٢ قطعة أرض بمنطقة الـ1000 فدان.​