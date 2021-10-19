التعليم تحذر من صفحات مزورة لقناة مدرستنا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد، عددًا من الصفحات والجروبات، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستخدم الاسم واللوجو الخاص بقناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحات والجروبات والعاملين عليها، مؤكدة أن هذه الصفحات وما يُنشر عليها، وما تعرضه من معلومات عن المناهج أو العملية التعليمية، لا تمت لوزارة التربية والتعليم بصلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الصفحات ذات علامة التوثيق الزرقاء هي فقط الموثّقة، وهي فقط التابعة للوزارة.