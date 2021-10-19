بالصور.. بدء توافد قاضيات مجلس الدولة الجدد لأداء اليمين القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمود الشوربجي ورمضان يونس:

شهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، بدء توافد قاضيات المجلس الجدد الصادر لهن قرار بالتعيين لأول مرة، لأداء اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين.

وكان وزير العدل وجه التحية للقاضيات، أمس خلال احتفالية تكريم القضاة المتميزين، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم، كما وجه التحية لشباب القضاة الذين تم تكريمهم لتميزهم في العمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.

وتضمن القرار تعيين 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و50 قاضية على درجة نائب.

ونص القرار على أن تكون أقدمية القاضيات المعينات على درجتي مستشار مساعد ب ونائب من تاريخ 25 سبتمبر 2021.