زلزال يضرب البحر المتوسط يشعر به سكان عدد من الدول

المنامة - ياسر ابراهيم - ضرب زلزال بقوة 6 درجات، صباح الثلاثاء، سواحل ولاية أنطاليا التركية شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان مصر ولبنان وفلسطين، دون الإعلان عن ضحايا أو أضرار جراء ذلك.



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزلزال وقع عند الساعة 08:32 (+3 توقيت غرينتش)، قبالة سواحل قضاء قاش في أنطاليا جنوب غربي البلاد.





وأضافت إدارة "آفاد" أنّ عمق الزلزال بلغ 36.10 كيلومتراً، ويقع مركزه على بعد 189 كيلومتراً قبالة سواحل قاش.



وبحسب بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، فإنّ هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وقعت في البحر المتوسط عند الساعة 05:32 (توقيت غرينتش).



وأوضحت البيانات أنّ مركز الزلزال كان في البحر المتوسط على بعد 149 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة كارباثوس اليونانية، وعلى عمق 37.8 كيلومتراً.



وأفادت وسائل إعلام في مصر ولبنان وفلسطين بأنّ السكان في هذه الدول شعروا بتلك الهزة الأرضية.



ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية، عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، قوله إنّ "محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي". وأضاف القاضي أنّ بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة دون تأكيد وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.



من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس، أنه عند الساعة 8,32 (توقيت محلي) من صباح اليوم الثلاثاء، حصلت هزة أرضية في البحر بين جزيرتي قبرص وكريت بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر، وقد شعر بها سكان لبنان.



وطمأن المركز أن لا خطر من موجات تسونامي.



فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنّ سكان فلسطين شعروا بارتدادات الهزة التي ضربت البحر المتوسط، وأوضحت أنه لم ترد تقارير حول وقوع ضحايا أو أضرار مادية.



كما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ الهزة شعر بها سكان إسرائيل، دون تفاصيل أخرى.



ومنطقة جنوب اليونان أسفل سطح البحر، تعد منطقة نشطة زلزاليا، وتحدث فيها زلازل كبيرة تصل إلى 7 درجات، وتؤثر عادة على دول البحر المتوسط.





العربي الجديد