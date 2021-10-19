هزة أرضية قوية يشعر بها سكان القاهرة والإسكندرية

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الثلاثاء، هزة أرضية قوية.



ووقعت الهزة شرق جزيرة كريت اليونانية، على بعد 390 كم شمالي محافظة الإسكندرية المصرية، وشهر بها سكان القاهرة والإسكندرية.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى.

وأضاف القاضي، أن موقع الهزة الأرضية كان شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر وجار تأكيد البيانات.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة دون تأكيد وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكر المعهد، في بيان رسمي، أن بيانات الهزة كالتالي:

تاريخ الحدوث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

وقت الحدوث: 7:32 صباحًا بالتوقيت المحلي.

القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 34.59 شمالاً.

خط الطول: 28.59 شرقًا.

العمق: 31.56 كم.

وقد أورد المعهد أنه سجل ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالهزة في عدة مناطق في القاهرة الكبرى، من بينها السادس من أكتوبر وشبرا الخيمة.