تصعيد وتظاهر اعتراضا على نتائج الانتخابات – فيديو

تلجأ جماهير الاطراف غير الرابحة في الانتخابات الى التصعيد وتنظيم تظاهرات وغلق بعض الطرق الرئيسة في بغداد والمحافظات, في اعتراض واضح على نتائج العملية الانتخابية, وهي خطوة يراها كثيرون غير ناجعة مع التاكيد على ان الطرق القانونية ستجنب البلاد الفوضى.تصعيد كان متوقعا حول الانتخابات ونتائجها، تمثل بهيئة تظاهرات وغلق طرق نظمتها جماهير اطراف وجدت نفسها غير رابحة في العملية الانتخابية، تقول ان ارباكاً وتلاعباً كان حاضراً في اعلان النتائج، فهل التصعيد خطوة يمكن ان تجبر المفوضية على اعادة فرز الاصوات يدوياً لازالة الشكوك من المشهد.

وتعد الطرق القانونية المتمثلة بالطعون الحل الاسلم للاعتراض على نتائج العملية الانتخابية بعيداً عن الفوضى التي لن تؤدي بطبيعة الحال الا الى اعادة البلاد الى مرحلة الانفاق المظلمة والعقد التي تنعكس سلباً على واقع الوطن والمواطن.



وتترقب الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء, ما ستؤول اليه الاوضاع عقب اعلان النتائج, دون وجود ملامح واضحة لطبيعة النقاشات والحوارات التي يفترض ان تنطلق لرسم ملامح الحكومة الجديدة.