القبض على 14 مطلوبا وضبط مواد مخدرة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وفرض هيبة الدولة، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له ضمن قاطع الرصافة. فيما تمكنت قطعاتنا في الفرقة نفسها من اعتقال (11) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وتابعت، "في حين تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بترويج المخدرات ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وأجهزة تعاطي، والعثور على قنبرتي هاون، خلال ممارساتهم الأمنية ضمن قواطع المسؤولية".

واشارت الى، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

