ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 241 مليوناً و915 ألفا و631 حالة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4.9 مليون شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 241 مليوناً و915 ألفا و631 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و921 آلاف و308 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 219 مليونا و250 ألفا و578 حالة.

سجلت نيوزيلندا رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.

وذكرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي أن البلاد سجلت 94 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19، الثلاثاء.

وكان أعلى عدد سابق قد بلغ 89 إصابة في موجة التفشي الأولى في أبريل/ نيسان 2020.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، نحو 4700 حالة إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 7446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 183 وفاة.

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 21 مليونا و651910 إصابات منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 603465 وفقا لبيانات وزارة الصحة في ثالث أكثر دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث عدد الوفيات.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الاثنين، تسجيل 96 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1413 حالة إصابة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 284477 والإصابات إلى 3 ملايين و758469.

سجلت وزارة الصحة المصرية 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، الاثنين، ارتفاعا من 871 إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 319339 من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها و18015 حالة وفاة".