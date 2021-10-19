43 قتيلا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

قُتل 43 شخصا على أيدي مجموعة مسلحة تنتمي لجماعة إجرامية، هاجمت سوقًا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.



وقال المتحدث باسم حكومة سوكوتو محمّد بيلو في بيان مساء الإثنين "تأكد مقتل 43 شخصا إثر هجوم شنته عصابات على قرية غورونيو في ولاية سوكوتو".

ومنذ سنوات، تبث هذه المجموعات الإجرامية التي يسميها السكان "قطاع الطرق"، الذعر في شمال غرب ووسط نيجيريا.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة عنف هذه العصابات التي تنهب القرى وتسرق المواشي وتقوم بعمليات خطف من أجل الحصول على فديات.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل منذ عشرة أيام في هجوم على سوق في قرية أخرى في ولاية سوكوتو في منطقة سابون بيرني قرب الحدود مع النيجر.

وقد يكون الهجوم انتقاميا إذ قتل 11 شخصا في سوق في قرية مجاورة على يد مجموعة أهلية شكّلت للدفاع عن النفس في مواجهة هذه الجماعات.

وغالبا ما تصل الأنباء عن وقوع هجمات في شمال غرب البلاد متأخرة نظرا لتعليق السلطات الاتصالات الشهر الماضي في زمفرا وأجزاء من ولايات كاتسينا وسوكوتو وكادونا.

وقتل مسلحون في شمال غرب نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات طلبا للفدى خلال العام المنصرم فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.