أمريكا.. مقتل 11 شخصا خلال يومين في عمليات إطلاق نار في الحانات

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أظهرت معطيات منظمة غير حكومية أن عمليات إطلاق النار في الحانات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أودت بحياة 11 شخصا خلال يومي العطلة الأسبوعية الأخيرة.



وأفاد موقع Gun Violence Archive بأن 11 شخصا قتلوا في حالات إطلاق النار، وأصيب 28 آخرون بجروح، كما أصيب نحو 20 شخصا في حوادث إطلاق نار من سيارات في شوارع المدن الأمريكية.

ووقعت حوادث إطلاق النار في الحانات في ولايات تينيسي وتكساس وكارولينا الشمالية.

ووقعت حوادث إطلاق النار من السيارات في شيكاغو وواشنطن وجزيرة مانهاتن بوسط نيويورك.

كما تم تسجيل حالات إطلاق نار في مواقف للسيارات وقرب محلات تجارية ومحطات التزود بالوقود، أسفرت عن إصابات عديدة أيضا.