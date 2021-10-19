شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان ومصر وفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6 درجات هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة، بحسب “رويترز”. وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على 219 كيلومتر من جنوب جزيرة رودوس اليونانية. وذكرت “رويترز”، نقلا عن شهود بأن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع “لبنان 24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بهزة أرضية، وكذلك سكان مدينة القدس بفلسطين.

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