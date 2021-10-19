شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما كشفته الكاميرات.. فيديو جديد لتفجير مسجد قندهار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات وثقت إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو يظهر زاوية جديدة من تفجير مسجد قندهار الجمعة الماضية. ونشرت وكالة “اسوشيتد برس” أمس الاثنين فيديو من كاميرات المراقبة في مسجد في مدينة قندهار الأفغانية ، والذي أظهر لحظة التفجير الذي هز المدينة الأسبوع الماضي.

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