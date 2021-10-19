شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: إجمالي الإصابات241.1 مليون... و اللقاحات 65.6 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر241 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 65ر6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 241 مليونا و 119 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 654 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.