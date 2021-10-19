انت الان تتابع خبر نائب العمليات المشتركة يصل إلى كركوك للاطلاع على الوضع الامني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الى محافظة كركوك للاطلاع على الوضع الامني.