الصحة المصرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بتقديم كل الدعم للأشقاء الأفارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن دعم الدول الإفريقية من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن مصر قدمت المساعدة لـ22 دولة إفريقية لمواجهة جائحة كورونا.



وخلال افتتاح المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة غينغا في أوغندا، قالت زايد إن "الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتقديم كل سبل الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات".

وأضافت: "التعاون بين مصر والدول الإفريقية في المجال الصحي يشهد ازدهارا وتقدما كبيرا منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019".

وتابعت أن "مصر قدمت الدعم والمساندة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا لـ 22 دولة إفريقية شقيقة".