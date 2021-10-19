لهذا السبب.. المبعوث الأمريكي لأفغانستان يتنحى عن منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الأمريكية تنحي المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى أفغانستان عن منصبه.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، إن توماس ويست هو من سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان.

وأشار مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لوكالة رويترز في وقت سابق إلى أنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها خليل زاد في هذا المنصب، أصبح وجها لواحد من أكبر الإخفاقات الدبلوماسية الأمريكية في الذاكرة الحديثة.

وقاد خليل زاد محادثات اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تم توقيعه في يناير/كانون الثاني 2020، لكنها تأخرت بسبب بطء وتيرة الإفراج عن السجناء والخلافات حول تكوين الحكومة الأفغانية والعنف.

وبموجب الاتفاق تم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان مقابل 1000 سجين من أنصار الحكومة قبل بدء محادثات السلام.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.

ووقّع الاتفاق المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد، ورئيس مكتب الحركة السياسي، ونائب زعيمها الملا عبدالغني برادر بحضور وزير الخارجية الأمريكي حينها مايك بومبيو، وممثلين عن عشرات الدول.