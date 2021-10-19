شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا.. 49.156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت بريطانيا 49.156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الإثنين، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8.497.868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 138.629.

وكانت بريطانيا قد سجلت، الأحد، 45140 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف يوليو/تموز.