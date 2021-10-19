بالصور.. قرية "بيج رامي" تطلق مسيرة لاستقباله في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تستعد قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، لإطلاق مسيرة لاستقبال بطل كمال الأجسام اللاعب الدولي "ممدوح السبيعي"، الشهير بـ"بيج رامي"، وذلك عقب حصوله على بطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.

قال عادل أبوشادي ابن عم "بيج رامي"، لـ"الخليج 365"، إنه جرى تجهيز السيارات المشاركة في المسيرة بوضع بانرات تحمل صور "بيج رامي"، ووفقًا لمحبة الموهوبين لابن عمه بطل كمال الأجسام جرى رسم جدارية خاصة به في مدخل القرية.

وأضاف أن الفرحة تعم كافة أرجاء قرية السبايعة بعد حصول "بيح رامي" على بطولة مستر أولمبيا الخاصة بلاعبي كمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

وفاز أسطورة كمال الأجسام اللاعب المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، بالبطولة الدولية "مستر أولمبياد"، والتي أقيمت فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، للعام الثاني على التوالي.