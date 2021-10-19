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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تضيف سنغافورة لقائمة الدول الأشد خطورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنها أضافت مدينة سنغافورة إلى قائمة المقاصد الأعلى خطورة من حيث جائحة .

وبعد أن كانت المدينة المتطورة في درجة الخطورة المرتفعة في المركز الثالث، تراجعت إلى المركز الرابع والذي يشمل الدول شديدة الخطورة بالنسبة للأمريكيين.

يأتي هذا القرار - وفقا لما ذكرته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - في أعقاب ما أعلنته سنغافوره مؤخرا بالقيام بمزيد من تخفيف القيود وإضافة ثماني دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة لبرنامجها الخاص بتحصين المسافرين، حيث يمكن للقادمين من الدول المدرجة ضمن هذا البرنامج من المحصنين ضد فيروس كورونا أن يتم السماح لهم بدخول سنغافوره دون أن يلتزموا بفترة العزل المنزلي.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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