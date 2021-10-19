كورونا في 24 ساعة| رئيس جامعة عين شمس: كورونا فيروس عجيب.. إجمالي الإصابات عالميًا 240.7 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الإثنين، عن خروج 639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 269482 حتى اليوم.

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