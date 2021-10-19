حدث ليلاً| العامة والإحصاء: انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا.. بريطانيا تخطط لإنشاء مفاعلات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

"ليسوا جواسيس".. ضياء رشوان: لدينا 1200 مراسل أجنبي في مصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر بها 1200 مراسل أجنبي، موضحًا أن كلهم زملاء أعزاء وليسوا أعداء أو جواسيس، ويتم التعامل معهم جميعًا من هذا المنطلق.

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إيران: سنعقد لجنة عسكرية مشتركة مع روسيا

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)اليوم الاثنين، نقلا عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إن إيران وروسيا ستعقدان "لجنة عسكرية مشتركة" في طهران في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل مناقشة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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نصرالله ينفي أن يكون حزبه عامل تهديد للمسيحيين في لبنان

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن يكون حزبه عامل تهديد للمسيحيين، معتبراً أن التهديد يأتي من حزب"القوات اللبنانية"، ورئيسه سمير جعجع الذي يريد حرباً أهلية، ناصحاً إياه بالتخلي عن فكرة الحرب.

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رئيس جامعة عين شمس: التعليم في كليات الطب المصرية الأفضل في العالم

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن جائحة فيروس كورونا أثبتت كفاءة الأطباء المصريين، لافتًا إلى إقامة جامعة عين شمس منذ 9 أشهر 200 شجرة باسم كل طبيب توفى في الجائحة تخليدا لذكراهم.

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بسبب معارض تركي.. أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها واشنطن

استدعت وزارة الخارجية التركية، سفراء 10 دول لديها بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول المعارض "عثمان كافالا"، المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون التركي.

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شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر سقوط لوحة إعلانية

شهد محور 26 يوليو حالة من الشلل المروري مساء الاثنين؛ بسبب سقوط لافتة إعلانية.

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التعبئة العامة والإحصاء: انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه لأول مرة انخفضت معدلات الفقر على مستوى الجمهورية منذ 20 عامًا.

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رئيس مصر للطيران: خسائر القطاع بالعالم بلغت ٢٠٢ مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا

قال عمرو أبو العنين، رئيس شركة مصر للطيران، إن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبي كبير على جميع شركات الطيران بالعالم، حيث بلغت الخسائر المالية للشركات على مستوى العالم أكثر من ٢٠٢ مليار دولار منذ بداية الجائحة، وفقًا لاتحاد النقل الجوي.

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السودان والهند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي موراليد هاران، دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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الرئيس التنفيذي لمدينة "أو ويست: أوراسكوم حققت نمواً بنسبة 50% في 2021

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة "أو ويست"، إن السوق العقاري في مصر يشهد إستقراراً كبيراً ونمواً كبيراً، لافتًا إلى ان شركة أوراسكوم للتنمية حققت نمواً بنسبة 50% من يناير حتى سبتمبر 2021.

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وزير خارجية إيران: لا نريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن طهران لا تريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النووية.

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عضو أوراسكوم: حريق الجونة التهم خُمس منطقة المؤتمرات قبل 24 ساعة من المهرجان

أكد عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، أن مدينة الجونة التي تم إنشائها منذ 32 عاماً لم تعد مدينة صغيرة بل أصبحت مدينة شاسعة وكبيرة المساحة.

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رئيس اتحاد منتجي الدواجن: سعر طبق البيض في "أمان" بـ50 جنيه للمستهلك

كشف محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تفاصيل المبادرة التي عقدها الاتحاد مع ثلاثة جهات وهي وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية.

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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته البريطانية علاقات التعاون

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالعاصمة البريطانية لندن، مع ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتغير المناخي، إضافة لتطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعي وزير الخارجية الأسبق كولين باول

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول والذي أعلن عن وفاته اليوم.

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بريطانيا تبرم اتفاقًا مع رولز رويس لإنشاء مفاعلات نووية

تستعد بريطانيا لإنشاء عدد من المفاعلات النووية الصغيرة وذلك بعد عقدها صفقة تاريخية مع شركة رولز رويس ومن المقرر أن تساعد هذه المفاعلات رئيس الوزراء بوريس جونسون في السباق نحو هدفه المتمثل في الحصول على كهرباء خالية من الكربون.

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