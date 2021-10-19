“لو فيغارو”: ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

وأوضحت الصحيفة يوم الاثنين أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

ونقلت “لو فيغارو” عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله إن “أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة”.

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50% من 75% بحلول عام 2035.