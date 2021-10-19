امريكا.. ترامب يرفع دعوى لمنع الكشف عن وثائق بشأن التحقيق في اقتحام الكابيتول

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية لمنع الكشف عن الوثائق، التي طلبتها لجنة مجلس النواب، التي تحقق في الهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول.



ورفع محامي ترامب جيسي بينال الدعوى ضد اللجنة وهيئة الأرشيف الوطني أمام محكمة اتحادية في واشنطن أمس الاثنين، وفقا لوسائل إعلام من بينها صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت وثائق المحكمة.

ويصر ترامب على تفعيل الامتياز التنفيذي، وهو حق لرئيس ما في حجب بعض المعلومات عن الكونغرس أو المحاكم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الحالي جو بايدن لن يوقف نقل الوثائق من الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس.

وجاء في دعوى ترامب أن طلب لجنة الكونغرس للحصول على الوثائق "غير قانوني ولا يستند لأساس ومبالغ فيه".

ويُتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 6 يناير. وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مزاعمه غير المثبتة بتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن.

وتحقق اللجنة في مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، في ملابسات الهجوم على مبنى الكابيتول.